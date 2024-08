EVG kritisiert geplanten Stellenabbau bei der Bahn

Berlin: Die Ankündigung der Deutschen Bahn, Tausende Stellen abzubauen, hat aus Sicht der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG die Beschäftigten verunsichert. Die Kommunikation des Vorstands stimme nicht, hieß es von der Gewerkschaft. Es sei noch völlig unklar, was mit dem Fachkräftemangel auf die Bahn zukomme. Er werde auch die Schienenbranche treffen. Es dürfe aber nicht an der Sicherheit oder am Kunden gespart werden, so EVG-Chef Burkert. Er mahnte zudem einen Ausbau statt eines Stellenabbaus im operativen Bereich an. Bahn-Finanzvorstand Holle hatte angekündigt, dass in den kommenden Jahren insbesondere in der Verwaltung Tausende Stellen wegfallen sollen. Die Bahn wolle in den nächsten fünf Jahren den Personalbedarf um etwa 30.000 Vollzeitstellen reduzieren, sagte er. Grund für den Sparkurs ist die finanzielle Schieflage der Deutschen Bahn

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 08:00 Uhr