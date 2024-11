Evangelische Kirche beschließt Maßnahmen gegen Missbrauch

Würzburg: Die evangelische Kirche in Deutschland hat Maßnahmen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt beschlossen. Das in Würzburg tagende Kirchenparlament sprach sich ohne Gegenstimmen für ein Zwölf-Punkte-Papier aus. Darin erhalten Gewaltopfer ein "Recht auf Aufarbeitung". In Disziplinarverfahren haben die Betroffenen künftig Anspruch auf Akteneinsicht. Zudem richtet die Kirche eine zentrale Anlaufstelle ein. Vorgesehen ist auch, dass die Landeskirchen ihre Personalakten systematisch nach möglichen Fällen sexualisierter Gewalt durchsuchen. Der Maßnahmenplan ist eine Konsequenz aus einer zu Jahresbeginn veröffentlichten Studie. Darin wurden das Ausmaß und die Ursachen sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche ausführlich erfasst.

