Evakuierungen wegen Hochwasserlage in Bayern gehen weiter

Augsburg: Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage ist die Hochwasserlage in Bayern weiter angespannt. Bis zum Abend hatten zehn Kommunen den Katastrophenfall ausgerufen, da vor allem die Donau und mehrere ihrer Zuflüsse über die Ufer traten. So führten in der Nacht die Flüsse Günz, Memminger Ach, Kammel, Mindel, Paar und Maisach so viel Wasser wie seit hundert Jahren nicht mehr. Auch im Landkreis Dillingen warnen die Behörden im Verlauf der Zusam vor einer extremen Lage . Der zuständige Landrat hat deshalb die Unterstützung der Bundeswehr angefordert. Im Raum Augsburg müssen zahlreiche Menschen vor Überschwemmungen in Sicherheit gebracht werden. Für Menschen, die die Gebiete nicht selbst verlassen können, stehen Busse bereit. In der Augsburger Messe wurde eine Notunterkunft eingerichtet. - Details dazu in unseren Verkehrsmeldungen. - Im oberbayerischen Schrobenhausen mussten 670 Menschen ihre Häuser verlassen. Aktuell sind auch Teile von Offingen und Ichenhausen im Landkreis Günzburg betroffen. Eine großflächige Entspannung der Situation ist weiter nicht in Sicht. Am Nachmittag drohen laut dem Deutschen Wetterdienst neue Schauer und Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 07:00 Uhr