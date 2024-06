Evakuierungen und Straßensperren nach Überschwemmungen in der Schweiz

Genf: In der Schweiz sind mehrere Landesteile nach Starkregen überflutet. In den Kantonen Wallis und Graubünden mussten etwa 230 Menschen ihre Häuser verlassen, mehr als 200 Feuerwehrleute und viele weitere Rettungskräfte waren im Einsatz. Der bekannte Skiort Zermatt ist wegen der Überschwemmungsgefahr von der Außenwelt abgeschnitten. Der Zugverkehr dorthin wurde eingestellt, auch die Straße nach Zermatt musste gesperrt werden. Mehrere Flüsse traten über die Ufer, in Graubünden wurde ein Teil der Autobahn in beide Richtungen aufgrund von Erdrutschen gesperrt. Das Schweizer Bundesumweltamt rief für Teile des Bodensees die höchste Warnstufe aus. Ursache für die Überschwemmungen sind heftige Gewitter und eine reichliche Schneeschmelze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 08:00 Uhr