Europawahlen in den meisten EU-Mitgliedsländern haben begonnen

Brüssel: In Deutschland und in den meisten anderen EU-Ländern haben die Wahllokale zur Europawahl geöffnet. Mehr als 360 Millionen Europäer sind stimmberechtigt. Sie bestimmen die Zusammensetzung des Europaparlaments. 96 Abgeordnete werden aus Deutschland kommen - darunter 15 aus Bayern. Bei uns dürfen erstmals auch 16 und 17-Jährigen wählen. Erste Ergebnisse dürfen erst nach Schließung der europaweit letzten Wahllokale veröffentlicht werden, um 23 Uhr unserer Zeit. Prognosen für Deutschland auf Grundlage von Nachwahlbefragungen gibt es ab 18 Uhr auch hier im Programm. BR24 berichtet in einer Wahl-Sondersendung. Insgesamt deuteten die letzten Umfragen auf einen Rechtsruck im EU-Parlament hin. In Frankreich, Belgien, Österreich und Italien haben die Rechtspopulisten gute Chancen auf die vorderen Plätzen zu kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 09:00 Uhr