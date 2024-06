Europawahl nach der großen Flut verläuft reibungslos

Berlin: Am vierten und letzten Tag der Europawahl sind auch die Deutschen dazu aufgerufen, ihre Stimme für das Europäische Parlament abzugeben. In Bayern hat das Hochwasser in den zuvor überschwemmten Gebieten auch Auswirkungen auf den Ablauf der Wahl. Teils mussten neue Wahllokale gefunden werden, weil die vorgesehenen Räume geflutet waren. In anderen Fällen stellten die Gemeinden neue Wahlscheine aus. Aus dem Landratsamt Günzburg heißt es dennoch, alles laufe nach Plan. Auch der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm beispielsweise meldet einen problemlosen Verlauf. Neben der Europawahl gibt es in Bayern heute auch eine Landratswahl, 5 Bürgermeisterwahlen und 14 Bürgerentscheide.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 16:00 Uhr