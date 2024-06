Europawahl läuft bis 18 Uhr

Berlin: Am letzten Tag der Europawahl läuft die Abstimmung in Deutschland. Insgesamt geht es um Mandate für 720 Abgeordnete des Europäischen Parlaments – 96 von ihnen werden aus Deutschland kommen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in ihrem Wohnort in Niedersachsen ihre Stimme abgegeben. Die 65-jährige CDU-Politikerin strebt eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission an. In den süddeutschen Hochwasserregionen mussten in einer Reihe von Gemeinden Wahllokale verlegt werden, zum Beispiel in Manching und Baar-Ebenhausen im bayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. In einigen Fällen wurden laut Landeswahlleiter zudem bereits abgegebene Briefwahl-Stimmzettel beschädigt und vernichtet. In diesen Fällen hätten die Gemeinden neue Wahlscheine ausgestellt und sie per Boten ausgeliefert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 17:00 Uhr