Europaparlament wählt von der Leyens neue EU-Kommission ins Amt

Straßburg: Knapp sechs Monate nach der Europawahl kann die neue EU-Kommission ihre Arbeit aufnehmen. Das Europaparlament stimmte mit 370 von 688 abgegebenen Stimmen in Straßburg für das Team unter der Führung von Ursula von der Leyen. Für die künftige EU-Politik ist eine arbeitsfähige Kommission entscheidend, denn sie ist innerhalb der EU die einzige Institution, die Gesetze für die Staatengemeinschaft vorschlagen kann. Außerdem überwacht sie, ob das EU-Recht eingehalten wird. War bei von der Leyens erstem Amtsantritt 2019 die Klimakrise eines der treibenden Themen, rücken nun andere Probleme in den Mittelpunkt. Als ein Hauptthema nannte von der Leyen den Kampf um das Überleben der Autoindustrie in Europa. Millionen von Arbeitsplätzen hingen von ihr ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 14:00 Uhr