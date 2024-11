Europaparlament stimmt über neue Kommission ab

Straßburg: Das Europa-Parlament stimmt am Mittag über die 26 EU-Kommissarinnen und -Kommissare ab. Monatelang hatte es Streit über die neue EU-Kommission gegeben. Sie sei nach rechts gerückt, hieß es. Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der EVP, sieht darin den Wählerwillen. Das europäische Parlament repräsentiere das europäische Volk, das im Juni bei der Europawahl so abgestimmt habe. Besonders umstritten war der stellvertretende Kommissionschef Fitto aus Italien. Weber sagte, keiner in Italien sehe in Fitto einen Rechtspopulisten. Man müsse nun arbeitsfährg werden, um die anstehnden Hausforderungen - wie die Regentschaft von Trump in den USA - meistern zu können, so Weber. Wenn das Europaparlament wie erwartet zustimmt, kann Ursula von der Leyens Kommission am 1. Dezember die Arbeit aufnehmen.

