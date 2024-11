Europaparlament stimmt über neue EU-Kommission ab

Straßburg: Nach zähem Streit stimmt heute Mittag das Europaparlament über die neue EU-Kommission ab. Besonders umstritten war der rechte Italiener Raffaele Fitto. Schlussendlich hatten dann die Parlamentsausschüsse den Weg für die 26 Kommissarinnen und Kommissare frei gemacht. Stimmt auch das Plenum wie erwartet zu, kann die neue EU-Kommission im Dezember mit ihrer Arbeit beginnen. Mit den Kriegen in der Ukraine und in Gaza, dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA und dem schwelenden Handelsstreit mit China steht die EU vor der Frage, wie sie wettbewerbsfähig und wehrhaft bleiben kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 07:00 Uhr