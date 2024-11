Europaparlament gibt Widerstand gegen umstrittene EU-Kommissiare auf

Brüssel: Die Fraktionen des EU-Parlaments haben ihren Widerstand gegen die neue EU-Kommission von Ursula von der Leyen aufgeben. Sieben bislang umstrittene Besetzungen wurden am Abend von den zuständigen Vertretern im Europaparlament akzeptiert, teilten die Fraktionen mit. Die bisherige Kommissionschefin von der Leyen war bereits im Juli für weitere fünf Jahre in ihrem Amt bestätigt worden. Das Mitte-Links-Lager störte sich aber vor allem am rechten italienischen Politiker Raffaele Fitto, den die italiensiche Meloni-Regierung entsenden will. Er soll auch Von der Leyens Stellverterter werden. Dass sich Konservative, Sozialdemokraten und Liberale nun doch darauf verständigt haben, nannte Italiens Ministerpräsidentin Meloni einen "Sieg für alle Italiener". Von einem schmutzigen Deal sprachen hingegen die Grünen im EU-Parlament. Final abgestimmt wird über die neue Von-der-Leyen-Kommission am nächsten Mittwoch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 06:00 Uhr