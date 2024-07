Europäisches Parlament wählt Roberta Metsola zur Präsidentin

Straßburg: Die Abgeordneten des Europaparlaments haben die Christdemokratin Roberta Metsola wieder zu ihrer Präsidentin gewählt. Die 45-jährige Politikerin aus Malta bekam im ersten Wahlgang in Straßburg eine ausreichende Mehrheit für weitere zweieinhalb Jahre in dem Amt. Sie gehört dem Mitte-Rechts-Bündnis EVP an, das die Europawahl im Juni klar gewonnen hatte. Aus Deutschland gehören CDU und CSU zur EVP. Metsola wurde im Januar 2022 zur Nachfolgerin des Italieners David Sassoli gewählt, der kurz vor Ende seiner regulären Amtszeit gestorben war. Sie sitzt seit 2013 im Europäischen Parlament. Metsola warnte nach der Europawahl vor einem zunehmenden Aufwind der EU-Gegner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.07.2024 18:15 Uhr