Europäische Zentralbank senkt Zinsen im Euroraum

Frankfurt am Main: Die Europäische Zentralbank hat ihren wichtigsten Leitzins wieder gesenkt und zwar um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Grund ist die abflauende Inflation. Hohe Zinsen sorgen dafür, dass Kredite teuer werden. Das gilt als Bremse für die Wirtschaft. EZB-Präsidentin Lagarde teilte mit, der Beschluss sei einstimmig gefallen. Wie es in der Geldpolitik weitergeht und ob es eine weitere Zinssenkung gibt, hänge von den Konjunkturdaten ab. Volkswirte hatten mit der Entscheidung gerechnet, denn zuletzt hatte sich die Inflation in der Eurozone dem EZB-Ziel von mittelfristig zwei Prozent genähert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 16:00 Uhr