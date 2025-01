Europäer wollen Ukraine durch mehr Rüstungskooperation stärken

Warschau: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Polen wollen die ukrainische Rüstungsindustrie finanziell besser unterstützen. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte am Rande eines Treffens mit seinem Amtskollegen, wenn die Ukraine selbst Waffen produziere, könnten die eigenen Truppen besser versorgt werden. Vereinbart worden sei zudem, eine enge Zusammenarbeit ukrainischer und europäischer Waffenhersteller auszuloten, wie es bereits beim Bau von Drohnen gelungen sei, so Pistorius. Einerseits gebe es in der Ukraine freie Produktionskapazitäten. Andererseits profitierten auch westliche Produzenten von den Erfahrungen beim Einsatz der Systeme und könnten diese entsprechend weiterentwickeln. Außerdem wolle die Fünfergruppe in Europa etwa im Bereich Beschaffung enger zusammenrücken, die oft unterschiedlichen Standards bei Prüf-und Zertifizierungsverfahren vereinheitlichen und Vorschriften für Rüstungshersteller vereinfachen.

