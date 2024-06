Europa-Wahlen zeigen klaren Rechtsruck in der EU

Brüssel: Nach den Europa-Wahlen hat eine erste Hochrechnung den Sieg des Mitte-Rechts-Bündnisses EVP bestätigt. Dessen Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen kann auf eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission hoffen - trotz der starken Zugewinne der Rechts-Außen-Parteien. So hat in Italien etwa die ultrarechte Partei von Ministerpräsidentin Meloni zwischen 25 und 31 Prozent der Stimmen geholt, die FPÖ in Österreich 27 und die Rechtsaußen-Partei von Marine Le Pen in Frankreich 32 Prozent. Präsident Macron kündigte Neuwahlen für den 30.Juni an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2024 01:00 Uhr