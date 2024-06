Europa-Wahlen zeigen klaren Rechtsruck in der EU

Brüssel: Rechte Parteien verzeichnen deutliche Gewinne bei der Wahl zum Europaparlament. In Frankreich erhielt der Rassemblement National von Marine Le Pen Prognosen zufolge 32 Prozent der Stimmen. Der französische Präsident Macron hat als Konsequenz Neuwahlen für Ende des Monats angekündigt. Auch in Österreich ist die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft bei der Europawahl geworden. Die Partei hatte im Wahlkampf vielfach ihre EU-Skepsis betont und die EU im Ukraine-Konflikt als kriegstreibende Kraft dargestellt. In Italien holte die ultrarechte Partei von Ministerpräsidentin Meloni mit 25 bis 31 Prozent die meisten Stimmen. Hier gibt es noch keine genaueren Zahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 22:00 Uhr