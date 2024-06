Europa-Wahl in Deutschland beginnt

Brüssel: In Deutschland und den meisten EU-Ländern finden heute die Europawahlen statt. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr. Zum ersten Mal dürfen in Deutschland schon 16- und 17-jährige Jugendliche ihre Stimme abgeben. Insgesamt werden 720 Abgeordnete für das europäische Parlament bestimmt, 96 von ihnen kommen aus Deutschland. In Erlangen wird heute parallel zur Europawahl über eines der größten Straßenbahn-Projekte Deutschlands abgestimmt. Die Stadt-Umland-Bahn soll Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach verbinden. Sollten die Erlanger in dem Bürgerentscheid das Projekt ablehnen, wäre es gestoppt. Auch in Regensburg wird heute über die Stadtbahn entschieden. In der Gemeinde Marktl stimmen die Wähler und Wählerinnen über den Bau von vier Windrädern für den geplanten größten Windpark in Bayern ab. Dort hatte es im Vorfeld viel Gegenwind für das Projekt gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 06:00 Uhr