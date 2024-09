EuGH bestätigt Milliarden-Strafe für Google und Apple

Luxemburg: Die EU-Kommission hat im Streit mit zwei Tech-Riesen Erfolge vor dem höchsten europäischen Gericht erzielt. Der Internetkonzern Google muss eine von der Kommission verhängte Geldstrafe in Höhe von 2,4 Milliarden Euro zahlen. Damit bestätigte der Europäische Gerichtshof ein entsprechendes Urteil der vorherigen Instanz. Die Geldbuße war im Jahr 2017 verhängt worden, weil Google seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen ganz oben platziert hatte. Damit hat der Konzern demnach seine marktbeherrschende Stellung missbraucht.- Und auch auf den US-Technologieriesen Apple kommt eine hohe Summe zu: Der Konzern muss in Europa 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen. Auch das entschied der Europäische Gerichtshof nun endgültig. Die Richter hoben ein vorheriges Urteil zugunsten von Apple auf. Hintergrund ist ein langwieriges Tauziehen um Steuervergünstigungen für Apple in Irland.

