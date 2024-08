EU will Wahlsieg Maduros in Venezuela nicht anerkennen

Brüssel: Die EU lehnt nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela die Wiederwahl von Amtsinhaber Nicolás Maduro ab. Wie der Europäische Rat am Abend mitteile, deuten Wahldokumente darauf hin, dass der Oppositionskandidat Edmundo González die Wahl mit deutlicher Mehrheit gewonnen hat. Die EU fordert daher eine weitere unabhängige Überprüfung. - Vor der EU hatten unter anderen auch die USA den offiziell verkündeten Sieg von Maduro nicht anerkannt. Die Wahlbehörde in Venezuela hatte vor einer Woche den seit zehn Jahren regierenden Amtsinhaber zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt - ungeachtet von Betrugsvorwürfen der Opposition im Land und von internationaler Kritik. Seither gibt es Proteste in dem südamerikanischen Land.

