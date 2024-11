EU will Handelskonflikt mit Trump abwenden

Budapest: Die Europäische Union will nach dem Sieg des US-Republikaners Trump bei der Präsidentschaftswahl ihre Wirtschaft stärken und einen drohenden Handelskonflikt abwenden. Die Staats- und Regierungschefs verabschiedeten dazu beim Gipfeltreffen in Ungarn eine gemeinsame Erklärung für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Um höhere US-Zölle auf europäische Produkte zu verhindern, setzt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf eine Verhandlungslösung mit Trump. Beispielsweise könnte mehr Flüssig-Erdgas aus den USA importiert werden. Denn noch immer komme viel Flüssig-Erdgas aus Russland, so von der Leyen. Trump hatte im Wahlkampf Zollaufschläge von 20 Prozent für Produkte aus der EU angekündigt. Experten zufolge würden diese insbesondere deutschen Autokonzernen und Zulieferbetrieben schaden.

