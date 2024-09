EU warnt vor Flügen nach Libanon und Israel

Brüssel: Der Luftraum über Israel und dem Libanon ist nach Einschätzung der EU gegenwärtig zu gefährlich. Die Europäische Kommission und die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit haben Fluggesellschaften vor Flügen nach Israel und in den Libanon gewarnt. In einer Erklärung heißt es, aufgrund der Verschlechterung der Sicherheitslage werde empfohlen, bis zum 31. Oktober in den Lufträumen des Libanon und Israels auf allen Flugebenen nicht zu operieren. Zahlreiche Fluggesellschaften hatten bereits vor der aktuellen Warnung ihre Flüge nach Beirut und Tel Aviv ausgesetzt, darunter die Lufthansa-Gruppe. Auch Teheran wird von der Lufthansa derzeit nicht angeflogen.

