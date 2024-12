EU warnt nach Assad-Sturz in Syrien vor Abschiebedebatte

Brüssel: Nach dem Ende des Assad-Regimes in Syrien hat sich die EU-Kommission gegen eine überstürzte Abschiebedebatte ausgesprochen. EU-Innenkommissar Brunner plädierte wegen der unsicheren Lage in dem Land dafür, zunächst freiwillige Rückkehrer zu unterstützen. Bundesinnenministerin Faeser sprach sich in Brüssel für ein abgestimmtes Vorgehen aus. Es wäre zielführend, Rückführungen und Abschiebeanfragen auf EU-Ebene zu organisieren, sagte Faeser. Die Lage in Syrien ist morgen Thema bei einem internationalen Gipfeltreffen in Jordanien. Außenminister westlicher und arabischer Staaten beraten über Unterstützung für das Land.

