EU-Verkehrsminister einigen sich auf einheitliche Regeln für Führerschein-Entzug

Brüssel: Die EU-Verkehrsminister haben sich auf einheitliche Regeln für den Führerschein-Entzug geeinigt. Sie stimmten einem Gesetz zu, wonach ein Fahrverbot in einem EU-Land künftig auch in allen anderen Mitgliedsstaaten gilt. Das betrifft zum Beispiel Rasen oder Trunkenheit am Steuer. Bundesverkehrsminister Wissing begrüßte die Entscheidung, sie sei für ein großes Transitland wie Deutschland besonders wichtig. Die EU-Kommission will mit dem Gesetz die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 12:00 Uhr