EU-Verkehrsminister beraten über Führerscheinentzug

Brüssel: Die Verkehrsminister der Europäischen Union beraten zur Stunde über einheitliche Regeln für den Führerscheinentzug. Mit dem geplanten Gesetz sollen Entscheidungen aus einem EU-Land in Zukunft auch in anderen EU-Ländern anerkannt werden. Wer zum Beispiel in Italien zu schnell unterwegs ist und deshalb seinen Führerschein abgeben muss, soll dann auch in Deutschland nicht mehr fahren dürfen. Auf der Tagesordnung stehen zudem einheitliche Regeln für die Erstattung von Flugtickets, die Reisende über einen Pauschalanbieter gebucht haben. Eine Gesetzesreform soll dafür sorgen, dass Erstattungszahlungen nach Ausfällen auch tatsächlich bei den Reisenden ankommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2024 10:15 Uhr