EU-Verhandler sehen UN-Klimakonferenz auf der Kippe

Baku: Die Weltklimakonferenz steht nach Ansicht der EU-Delegation auf der Kippe. Chefunterhändlerin Hoekstra sagte, man tue alles, um Brücken zu bauen. Es sei aber ungewiss, ob man Erfolg haben werde. Die EU dringt in den Verhandlungen auf ein Bekenntnis zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen. Davon wird man nach Angaben von Bundesaußenministerin Baerbock nicht abrücken. Sie griff Gastgeber Aserbaidschan und die anderen Ölstaaten scharf an. Man befinde sich in einem geopolitischen Machtspiel auf dem Rücken der ärmsten Länder. Man werde nicht zulassen, dass diese über den Tisch gezogen werden, so die Grünen-Politikerin. Umstritten ist nach wie vor die Höhe der Finanzhilfen für die stark vom Klimawandel betroffenen Länder, insbesondere die kleinen Inselstaaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 15:00 Uhr