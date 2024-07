EU und Serbien wollen gemeinsam Lithium abbauen

Belgrad: Die EU und Serbien wollen gemeinsam Lithium fördern. Die serbische Regierung und die EU-Kommission haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Die EU will damit ihre Abhängigkeit von China bei dem für E-Auto-Batterien wichtigen Element verringern. Serbien erhofft sich Arbeitsplätze und Milliardeninvestitionen. Bundeskanzler Scholz, der bei der Unterzeichnung zugegegen war, versicherte, das Projekt werde den - Zitat - "höchsten Standards" des Umweltschutzes entsprechen. Umweltschützer hatten von einem - so wörtlich - "Todesurteil" für die Abbauregion gesprochen. Das Lithium-Vorkommen im westserbischen Jadar-Tal gilt als eines der größten in Europa. Sein Wert wird mit mehreren Milliarden Euro beziffert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 23:00 Uhr