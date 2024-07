EU und Serbien schmieden Lithium-Pakt für E-Autos

Belgrad: Die Europäische Union will das vor allem für die Produktion von E-Auto-Batterien benötigte Lithium künftig verstärkt aus Serbien beziehen. Im Beisein von Präsident Vucic, EU-Kommissionsvize Sefcovic und Bundeskanzler Scholz wurde in Belgrad eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Scholz versprach, dass das Projekt den höchsten Standards des Umweltschutzes entsprechen werde. Kritiker in Serbien befürchten unter anderem, dass durch den Lithium-Abbau die Trinkwasserversorgung von Anwohnern gefährdet wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.07.2024 04:00 Uhr