EU und Golfstaaten geben gemeinsame Erklärung zu Nahost-Krise ab

Brüssel: Die Europäische Union und der Golf-Kooperationsrat haben gemeinsam zu einer Waffenruhe im Gazastreifen und im Libanon aufgerufen. Bei ihrem ersten Gipfeltreffen einigten sich die Vertreter der EU und der sechs Golf-Staaten in Brüssel nach zähen Verhandlungen auf eine entsprechende Abschlusserklärung. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte wörtlich: "Wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um die äußerst gefährliche Eskalation im Nahen Osten zu stoppen." Die EU und die Golfstaaten wollen künftig außerdem wirtschaftlich enger zusammenarbeiten und über ein Freihandelsabkommen verhandeln. Heute beginnt in Brüssel der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 08:00 Uhr