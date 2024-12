EU sucht Kontakt zu Machthabern in Syrien, Türkei eröffnet Botschaft

Brüssel: Nach dem Ende der Assad-Diktatur in Syrien will die EU möglichst bald Kontakt zur neuen Führung des Landes aufnehmen. Man wolle den neuen Verantwortlichen die Erwartungen Europas verdeutlichen, sagte ein hochrangiger EU-Beamter. Dazu zähle der Schutz von Minderheiten wie Kurden und Christen. Weil die siegreiche islamistische HTS-Miliz als Terrorgruppe eingestuft ist, gab es bislang keine diplomatischen Kontakte. Die Türkei kündigte indes an, heute ihre Botschaft in Damaskus wieder zu eröffnen.

