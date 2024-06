EU-Staaten einigen sich auf neue Sanktionen gegen Russland

Brüssel: Die EU-Staaten haben sich auf neue Sanktionen gegen Russland geeinigt. Das teilte die Ratspräsidentschaft mit. Mit den geplanten Strafmaßnahmen soll vor allem verhindert werden, dass Moskau bestehende Sanktionen umgehen kann. So soll Russland keine westliche Technologie mehr für die eigene Waffenproduktion nutzen können. Zudem sind Strafen gegen Russlands milliardenschwere Geschäfte mit Flüssigerdgas vorgesehen. So will die EU etwa verbieten, dass europäische Häfen für die Verschiffung von russischem LNG genutzt werden. Die EU-Kommission hatte das neue Sanktionspaket schon Anfang Mai vorgeschlagen. Dass sich die Einigung verzögerte, lag insbesondere an Änderungswünschen aus Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2024 12:15 Uhr