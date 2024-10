EU-Staaten ebnen Weg für neue Milliardenhilfe für Ukraine

Brüssel: Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, der Ukraine bis zu 35 Milliarden Euro als Kredit zur Verfügung zu stellen. Das hat die Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Dieser Betrag ist Teil eines noch größeren Unterstützungspakets, auf das sich die westlichen Industriestaaten grundsätzlich bereits im Sommer verständigt hatten. Dieses Darlehen soll rund 46 Milliarden Euro betragen. Die EU geht jetzt also in Vorleistung. Bezahlt werden soll alles mit Geld der Zentralbank Russlands, genauer: mit Zinsen, die das staatliche russische Vermögen erbracht hat, das der Westen eingefroren hat. Der heutigen Einigung über den 35-Milliarden-Euro-Kredit muss das EU-Parlament noch zustimmen. Diplomaten zufolge wird das in knapp zwei Wochen erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2024 21:00 Uhr