EU schickt Löschflugzeuge auf portugiesische Insel Madeira

Brüssel: Die EU hat zwei Löschflugzeuge auf die portugiesische Insel Madeira geschickt. Dort sind bei Feuern in den Bergen der beliebten Ferieninsel im Atlantik inzwischen 5.000 Hektar und damit sechs Prozent der Inselfläche verbrannt. Die Flugzeuge kommen aus Spanien und sollen in der unwegsamen Bergregion Madeiras die Einsatzkräfte beim Löschen unterstützen. Mehr als 200 Einwohner der Insel mussten vor den Flammen zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht werden, bisher kam niemand zu Schaden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2024 18:15 Uhr