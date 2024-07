EU-Parlament stimmt über weitere Amtszeit von der Leyens ab

Straßburg: Im EU-Parlament entscheiden die Abgeordneten zur Stunde über die künftige Führung der EU-Kommission: Die amtierende Präsidentin von der Leyen hat sich am Vormittag in ihrer Bewerbungsrede für ein "starkes Europa" ausgesprochen. Vor dem Plenum sagte sie Extremisten den Kampf an. In der Verteidigungs- und Migrationspolitik versprach sie neue Akzente: Dabei warb sie für einen härteren Kurs - wie es ihre Europäische Volkspartei gefordert hatte. Rückführungen von Migranten ohne Asylchancen müssten beschleunigt, die Zahl der Grenzschützer verdreifacht werden, sagte von der Leyen. Mit einem Ergebnis der Abstimmung wird am Nachmittag gerechnet. Von der Leyen braucht für ein weiteres Mandat eine absolute Mehrheit von 361 der 720 Stimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2024 13:15 Uhr