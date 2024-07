EU-Parlament bestätigt von der Leyen als Kommissionschefin

Straßburg: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Beim Votum im Europaparlament erhielt die CDU-Politikerin 401 Stimmen - 360 wären nötig gewesen für die absolute Mehrheit. Von der Leyen nannte das Ergebnis ein "starkes Signal des Vertrauens". Da die Wahl geheim war, ist unklar, wer genau für sie gestimmt hat. Die Abgeordneten der FDP hatten sich nach eigenen Angaben dagegen entschieden; die der Grünen dafür. In ihrer Bewerbungsrede hatte von der Leyen zuvor ihre Ausrichtung für die kommenden fünf Jahre skizziert: So kündigte sie an, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum in Einklang bringen zu wollen und illegale Migration stärker zu bekämpfen. Außerdem sprach sich von der Leyen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine dafür aus, eine "Europäische Union der Verteidigung" aufzubauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 17:00 Uhr