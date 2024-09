EU-Länder bringen schwächeren Wolfsschutz auf den Weg

Brüssel: Die Pläne für einen schnelleren Abschuss von Wölfen in der Europäischen Union haben eine entscheidende Hürde genommen. Vertreter der EU-Staaten stimmten dafür, den Schutz der Tiere zu lockern. Auch Deutschland sprach sich für die Änderung aus und sorgte so für die Mehrheit. Damit ändert die Bundesregierung ihren bisherigen Kurs. Umweltministerin Lemke sagte wörtlich: "Die Bestandszahlen des Wolfes haben sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass diese Entscheidung aus Sicht des Naturschutzes verantwortbar und aus Sicht der Weidetierhalter notwendig ist." Bis die geplanten Änderungen tatsächlich umgesetzt werden, dürfte es allerdings noch dauern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2024 14:00 Uhr