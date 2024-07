EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen sieht sich durch Wiederwahl bestätigt

Straßburg: Die CDU-Politikerin von der Leyen sieht sich durch ihre Wiederwahl zur EU-Kommissionspräsidentin in ihrer Arbeit bestätigt. Das sei eine Anerkennung für die harte Arbeit der letzten fünf Jahre. Gemeinsam habe die EU die unruhigsten Gewässer durchschifft, die sie jemals erlebt habe. Bundeskanzler Scholz gratulierte zur Wiederwahl. Er schrieb von einem klaren Zeichen für die Handlungsfähigkeit der EU. Die AfD-Vorsitzende Weidel sprach dagegen von einer Bankrotterklärung für die Europäische Union. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann, deren Partei offenbar nicht geschlossen für von der Leyen gestimmt hat, forderte die Kommissionspräsidentin im BR24-Interview auf, in ihrer zweiten Amtszeit Zähne zu zeigen. Sonst gebe es ein Problem mit den Werten in Europa.

