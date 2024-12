EU-Kommissionschefin will mit türkischem Präsidenten über Syrien sprechen

Ankara: Gut eine Woche nach dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Assad berät die internationale Politik heute über den Umgang mit der neuen Situation. EU-Kommissionschefin von der Leyen kommt mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammen. Sie will nach eigenen Angaben mit ihm über Hilfslieferungen nach Syrien sprechen. Die EU hat bereits angekündigt, über die Türkei Lebensmittel, Medikamente und Behelfsunterkünfte in das Land bringen zu wollen. Auch die Außenminister mehrerer europäischer Länder und der USA beraten über die Lage in Syrien. An der von Italien einberufenen Videokonferenz nehmen unter anderem Bundesaußenministerin Baerbock und US-Außenminister Blinken teil. Viele der Teilnehmer wollen den russischen Einfluss auf Syrien beenden. "Wir wollen die Russen raushaben", hatte der niederländische Außenminister Veldkamp vor den Beratungen gesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 07:00 Uhr