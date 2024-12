EU-Kommission will TikTok stärker kontrollieren

Brüssel: Die EU-Kommission will die Social-Media-Plattform TikTok wegen anstehender Wahlen in der Union stärker kontrollieren. Aus Sorge vor russischer Manipulation soll das Unternehmen alle Daten aufbewahren, die sich auf systemische Risiken für Wahlen in der EU beziehen. Konkret geht es beispielsweise um Details zu den Empfehlungs-Algorithmen und ein Verbot, politische Inhalte als bezahlte Werbung auszuspielen. Betroffen ist damit auch die Stichwahl um das Präsidentenamt in Rumänien am Sonntag. //stop//Der parteilose Kandidat Georgescu war in der ersten Wahlrunde überraschend auf dem ersten Platz gelandet, er hatte unter anderem auf TikTok mit ultrarechten Parolen für sich geworben. Auch für die Bundestagswahl im Februar gelten für TikTok die strengeren Regeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 17:00 Uhr