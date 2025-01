EU-Kommission stellt Pläne für Bürokratieabbau vor

Brüssel: Die Europäische Kommission präsentiert heute ihre Pläne für den Bürokratieabbau. In einem Entwurf ist die Rede von einer "beispiellosen Anstrengung", damit EU-Vorgaben für tausende Firmen vereinfacht werden. Laut einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts betrachten 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland den Bürokratieabbau auch als wichtigste Aufgabe einer neuen Bundesregierung. Ifo-Umfrage-Chef Wohlrabe sagte im BR-Interview, die gewünschte Harmonisierung der EU-Rechtsvorschriften sei in den vergangen 10, 20 Jahren aus dem Ruder gelaufen. Die Unternehmen wünschten sich weniger Dokumentationspflichten, schnellere Genehmigungsverfahren und dass Verwaltungsvorgänge digitalisiert werden.

