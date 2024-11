EU-Kommission schraubt Konjunkturprognose für Deutschland zurück

Brüssel: Ähnlich wie die sogenannten Wirtschaftsweisen in Deutschland hat nun auch die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für Deutschland zurückgeschraubt. Sie legte ihre Herbstprognose vor, aus der hervorgeht, dass Brüssel mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,1 Prozent rechnet. Im Mai war die EU-Kommission noch von einem leichten Wachstum ausgegangen. Im nächsten Jahr geht sie für Deutschland von einem Wachstum von 0,7 Prozent aus. Besser sehen die Erwartungen für die gesamte Eurozone aus: Da rechnet die EU-Kommission in diesem Jahr unverändert mit einem Wachstum von 0,8 Prozent und im kommenden Jahr von 1,3 Prozent.

