EU-Kommission leitet Untersuchung gegen Apple ein

Brüssel: Dem Apple-Konzern drohen in der Europäischen Union Strafen in Milliardenhöhe. Die EU-Kommission hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit seinem App Store gegen die neuen Wettbewerbsregeln für Digitalkonzerne verstoße. Laut Einschätzung aus Brüssel hindert Apple mit seinen Geschäftsbedingungen Entwickler von Apps daran, ihre Produkte über Alternativen zum App Store zu vertreiben. Dadurch bekämen Nutzer nicht immer den transparenten Überblick über die womöglich besten Angebote. Der Tech-Konzern wurde um Stellungnahme gebeten. Brüssel hat nun bis Ende März kommenden Jahres Zeit, um die Untersuchungen abzuschließen. Mit dem Gesetz für digitale Märkte will die EU die Marktmacht sogenannter Torwächter des Internets einschränken. Auch gegen Google und Meta gibt es schon Untersuchungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 11:00 Uhr