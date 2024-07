EU-Kommission gehemigt Lufthansa-Einstieg bei ITA

Brüssel: Die Lufthansa kann bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA einsteigen. Die EU-Kommission hat grundsätzlich zugestimmt, aber auch eine Reihe von Bedingungen gestellt. Unter anderem müssen die Partner Start- und Landerechte am Flughafen Mailand-Linate abgeben und neuen Wettbewerbern auf der Mittel- und Langstrecke behilflich sein. So soll verhindert werden, dass die Lufthansa den Markt allein beherrscht. Im ersten Schritt erwirbt die Lufthansa 41 Prozent der Anteile an ITA. In den kommenden Jahren könnte es zur vollständigen Übernahme kommen. Die Konzernchefs Spohr und Turrichi sowie Italiens Finanzminister Giorgetti äußern sich heute in Rom zu der Entscheidung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2024 14:00 Uhr