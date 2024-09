EU-Kommissar Breton gibt seinen Rücktritt bekannt

Brüssel: Der Franzose Thierry Breton ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als EU-Binnenmarktkommissar zurückgetreten. Das teilte er in einem Brief an Kommissionspräsidentin von der Leyen mit, den er auch auf X veröffentlichte. Darin nennt Breton als Grund für seinen Schritt, dass von der Leyen Frankreich aufgefordert habe, einen anderen Kandidaten für seinen Posten innerhalb der Kommission vorzuschlagen. Dies sei mit Verweis auf "persönliche Gründe" geschehen, ohne dass die Kommissionspräsidentin diese je persönlich mit ihm besprochen habe. Breton warf der Deutschen vor, Frankreich im Gegenzug ein einflussreicheres Ressort angeboten zu haben. Von der Leyen legt gerade letzte Hand an die neue Kommission, die sie morgen vorstellen will. Das Verhältnis zwischen ihr und Breton gilt seit langem als angespannt.

