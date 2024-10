EU-Gipfel in Brüssel befasst sich mit Asylpolitik

Brüssel: Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich am Vormittag zu ihrem Herbstgipfel. Im Mittelpunkt steht unter anderem das Thema Migration. Hier droht Streit: Die Unterhändler der Staats- und Regierungschefs konnten sich bei Vorbereitungsrunden nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen. Deshalb ist unklar, ob es am Ende eine gemeinsame Erklärung dazu geben wird. Meinungsverschiedenheiten gibt es bei der Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um Abschiebungen zu beschleunigen. Ein Teil der Mitgliedstaaten will sichere Partnerstaaten - etwa in Afrika - mit Geld dazu bewegen, abgelehnte Asylbewerber vorübergehend aufzunehmen. Kritiker befürchten, dass den Menschen dort eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohen könnte. Auch Grenzkontrollen wie in Deutschland sind unter den EU-Mitgliedsländern umstritten.

