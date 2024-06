EU-Gipfel berät über Spitzenposten und Ukrainekrieg

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs kommen heute zu ihrem ersten Treffen nach der Europawahl zusammen. Schwerpunkte der Beratungen in Brüssel sind die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Die wichtigen Entscheidungen zur Besetzung der Spitzenposten in der EU sind bereits gestern gefallen und sollen nur noch formell vollzogen werden. Demnach gilt als nahezu sicher, dass Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin nominiert wird. Die liberale estnische Regierungschefin Kaja Kallas soll neue EU-Außenbeauftragte werden und Portugals Ex-Regierungschef Antonio Costa EU-Ratspräsident.

