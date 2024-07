EU gibt Erlöse aus Russland-Vermögen für Ukraine frei

Brüssel: Die EU gibt erstmals Zinserträge aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen für die Ukraine frei. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte eine Überweisung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an. Das Geld soll für die Verteidigung und den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden. Erst im Juni hatte die G7 beschlossen, eingefrorenes russisches Staatsvermögen zur Unterstützung der Ukraine zu nutzen. Insgesamt haben die G7-Staaten und die EU zusammen rund 300 Milliarden Euro an Vermögen der russischen Zentralbank eingefroren.

