EU-Gericht kassiert Milliarden-Strafe für Google

Luxemburg: Im Streit über eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von knapp 1,5 Milliarden Euro hat Google vor dem Gericht der EU einen Sieg errungen. Die EU-Kommission hatte dem Tech-Riesen vorgeworfen, bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst "AdSense for Search" seine beherrschende Stellung missbraucht zu haben. Nach Ansicht der Richter hat die Kommission diesen Vorwurf jedoch nicht hinreichend nachgewiesen. Gegen das Urteil kann noch vor dem Europäischen Gerichtshof vorgegangen werden. - Vergangene Woche musste Google vor dem EuGH eine Niederlage hinnehmen: Die Richter bestätigten eine Strafe der EU-Kommission in Höhe von 2,4 Milliarden Euro im Zusammenhang mit Googles Preisvergleichsdienst Google Shopping. Das Unternehmen habe in diesem Fall seine Marktmacht missbraucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2024 12:00 Uhr