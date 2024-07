EU fordert nach Präsidentenwahl in Venezuela Transparenz

Brüssel: Die EU hat scharfe Kritik am Ablauf der Präsidentschaftswahl in Venezuela geübt. Der Außenbeauftragte Borrell teilte mit, glaubwürdige Berichte von inländischen und internationalen Beobachtern würden darauf hindeuten, dass die Abstimmung von zahlreichen Mängeln und Unregelmäßigkeiten überschattet wurde. In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben derweil tausende Menschen gegen den aus ihrer Sicht betrügerischen Wahlsieg von Präsident Maduro protestiert. Sie riefen Parolen wie etwa "diese Regierung wird fallen".

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2024 01:00 Uhr