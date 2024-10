EU entsendet drei Flugzeuge mit Hilfsgütern in den Libanon

Brüssel: Um die Menschen im Libanon mit Hilfsgütern zu versorgen, will die Europäische Union drei Flugzeuge nach Beirut schicken. Der erste Flug startet nach Angaben der EU-Kommission übermorgen. An Bord sollen unter anderem Hygieneartikel, Decken, Zelte und Arzneimittel sein. Mehrere Mitgliedsländer hatten in den vergangenen Tagen bereits Hilfsgüter in den Libanon geschickt. In dem Land sind durch den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hisbollah-Miliz Millionen Menschen auf der Flucht. Auch heute setzten beide Seiten ihren gegenseitigen Beschuss fort. Bei einem israelischen Luftangriff kamen libanesischen Behörden zufolge vier Menschen ums Leben. Auf israelischer Seite starben den Angaben nach zwei Menschen.

