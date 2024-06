EU einigt sich auf Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau

Brüssel: Die EU-Staaten haben sich grundsätzlich auf den Start von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldau geeinigt. Das hat die belgische Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Ein EU-Ministertreffen soll die Entscheidung in der kommenden Woche noch absegnen. Die EU-Kommission hatte bereits vor kurzem mitgeteilt, dass sie alle Voraussetzungen als erfüllt ansieht, etwa bei der Korruptionsbekämpfung. - Mit der Entscheidung haben die Ukraine und Moldau auf dem Weg in die EU eine weitere Hürde genommen. Es gilt aber als ausgeschlossen, dass die Ukraine noch in Kriegszeiten EU-Mitglied wird - dann könnte sie von den EU-Staaten militärischen Beistand einfordern. Die Ukraine hatte die EU-Mitgliedschaft im Februar 2022 beantragt, wenige Tage nach dem russischen Einmarsch. Kurz darauf hatte auch Moldau den Antrag gestellt.

